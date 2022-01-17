Пятерых закладчиков задержали на Ставрополье

17 янв. 13:34

В Ставропольском крае по факту организации преступного сообщества, продающего наркотические вещества, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Одна из злоумышленниц, выступающая в роли оптового курьера, задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в Кисловодске. Позднее были задержаны остальные участники преступного сообщества. По ходатайству следователя судом в отношении четверых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна фигурантка находится под домашним арестом", - сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, три девушки и двое мужчин состояли в структурном подразделении преступного сообщества, исполняя роли "оптовых и розничных курьеров".

"Неустановленный организатор поставлял одной из участниц крупный вес наркотического средства. Злоумышленница в свою очередь помещала запрещенное вещество в оптовые тайники и сообщала соучастникам координаты. Розничные курьеры расфасовывали наркотики на мелкие дозы и хранили для последующего сбыта через интернет-магазин", - отметили в пресс-службе.

Сбытчики оставляли "закладки в Георгиевске, Буденновске, Кисловодске, Левокумском округе края и даже в Карачаево-Черкесии.

В домах фигурантов были обнаружены электронные весы, упаковочные материалы, мобильники, наркотики синтетического происхождения общей массой более одного килограмма.

Подчеркивается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 ("покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере") и части 1 и части 2 статьи 210 ("создание и участие в преступном сообществе") УК РФ.