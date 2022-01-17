Постпред при ОБСЕ оценил текущую ситуацию на Донбассе

17 янв. 13:30

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что ситуация на Донбассе сильно ухудшается.

"Ситуация (по данным специальной мониторинговой миссии - прим. ред.) очень сильно ухудшается, она подводит к выводу о том, что все украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса ", - цитирует Лукашевича РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе председатель ОБСЕ Збигнев Рау пообещал нанести первый визит на Украину и на Донбасс. По его словам, в ходе поездки он намерен ознакомиться с положением гражданского населения, вызванным конфликтом.