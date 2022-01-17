В Роспотребнадзоре подсчитали: фаза роста заболеваемости коронавирусом длится минимум 30-45 дней

17 янв. 13:24

В России не стоит ждать скорого спада заболеваемости коронавирусом, так как стадия роста волны продолжается минимум 30-45 дней, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Напомню, что в классике жанра фаза роста продолжается 30-45 дней минимум, рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы с вами по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным", - отметил специалист на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

По словам Горелова, Россия находится в другой фазе эпидемического процесса по сравнению с другими странами.

За минувшие сутки в России впервые с прошлого года выявили свыше 30 тыс случаев коронавируса. Сообщения о выявлении омикрон-штамма продолжают поступать из регионов.