РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Вакцинация Pfizer будет включать три дозы препарата вместо двух?

Вакцинация Pfizer будет включать три дозы препарата вместо двух?

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла считает, что первичная вакцинация от коронавируса должна состоять из трех доз препарата.

"У нас пока нет данных [о том, когда потребуется четвертая доза вакцины]. Но я много раз говорил: на мой взгляд, необходимо три дозы для завершения цикла вакцинации, затем по одной дозе в год, за исключением наиболее уязвимых граждан, которые могли бы прививаться каждый квартал", - заявил он в понедельник в эфире телеканала BFM.

В настоящее время Pfizer изучает эффективность введения четвертой дозы вакцины. Результаты ожидаются в марте. Также в марте должны появиться данные о новой вакцине, адаптированной к новым штаммам, сообщил Бурла.

765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version