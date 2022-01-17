Вакцинация Pfizer будет включать три дозы препарата вместо двух?

17 янв. 13:11

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла считает, что первичная вакцинация от коронавируса должна состоять из трех доз препарата.

"У нас пока нет данных [о том, когда потребуется четвертая доза вакцины]. Но я много раз говорил: на мой взгляд, необходимо три дозы для завершения цикла вакцинации, затем по одной дозе в год, за исключением наиболее уязвимых граждан, которые могли бы прививаться каждый квартал", - заявил он в понедельник в эфире телеканала BFM.

В настоящее время Pfizer изучает эффективность введения четвертой дозы вакцины. Результаты ожидаются в марте. Также в марте должны появиться данные о новой вакцине, адаптированной к новым штаммам, сообщил Бурла.