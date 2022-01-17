Жителям Узбекистана рассказали, как реагировать на "омикрон"

17 янв. 13:05

Граждане не должны поддаваться панике из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

"В последние дни число заболевших коронавирусом в нашей стране растет. Это вызывает тревогу у населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, но новый омикрон-штамм считается более заразным, однако у многих инфицированных он протекает в легкой форме.

В основном, проявляются только респираторные симптомы.

"Поэтому просим наших соотечественников не поддаваться панике, строго соблюдать правила карантина и пройти полную вакцинацию от коронавируса", - подчеркнули в пресс-службе.