Песков рассказал о сложных условиях подготовки визита Путина в Китай

17 янв. 12:59

Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится в весьма и весьма сложных условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами", - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлияет ли борьба с омикрон-штаммом коронавируса COVID-19 на планы президента поехать в Пекин.

Он также рассказал, будет ли формат поездки в китайскую столицу строго ограничен. "Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады - прим. ред.). Вот к чему ведется подготовка", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль намерен взять с собой в Китай маленький пул журналистов.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 4 февраля. Он подчеркнул, что они пройдут в в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.