Губернатор Подмосковья: новая волна коронавируса пришла к нам

17 янв. 12:51

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник отметил рост заболеваемости коронавирусом в регионе, связанный с распространением омикрон-штамма.

"Зима в самом разгаре, и кроме снежной зимы мы видим ситуацию, связанную с "омикроном". Очевидно, что это происходит во всех без исключения странах, и очередная волна пришла к нам. Мы видим, что за последние семь дней, в прошлый понедельник было 800 выявленных случаев, сейчас - почти 3,5 тыс", - сказал он в ходе оперативного совещания с главами городских округов и региональными министрами.

Воробьев отметил, что вакцинированные граждане чаще всего болеют "омикроном" дома. При этом для системы здравоохранения Подмосковья крайне важно сейчас, чтобы все необходимые услуги были доступны жителям.

"Нагрузка очень большая на врачей, это тоже мы все прекрасно видим. В этой связи первое и важное, что я хочу сказать, все мы работаем с Минздравом, взаимодействуем с ними. И еще раз я прошу глав территорий также быть рядом, оказывать всю необходимую помощь", - заявил губернатор.

Он добавил, что в регионе есть все необходимое для тестирования и лечения больных. "Мы и дальше будем максимально делать так, чтобы у нас не было каких-либо эксцессов", - пообещал Воробьев.