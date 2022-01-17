Пожар в жилом доме на Кубани унес жизнь пожилого мужчины

17 янв. 12:44

В результате возгорания в жилом доме в Тимашевске погиб 60-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что вечером 16 января в одной из комнат частного дома, в котором проживал пожилой мужчина, вспыхнул пожар. Увидевшие это соседи вызвали спасателей. После того, как огонь был локализован, в одной из комнат было обнаружено тело хозяина дома.

Как отметили в ведомстве, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Подчеркивается, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.