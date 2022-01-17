Песков сообщил, что из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

17 янв. 12:43

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений главы государства Владимира Путина планируется убрать пункты про законопроект о QR-кодах.

Он уточнил, что это связано с изменением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в России. Далее он напомнил о ранее представленном перечне поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Песков напомнил, что первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах.

"Вы помните, что в конце прошлой недели коллега [вице-премьер Татьяна] Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект", - сказал он, отметив, что это связано с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в сейчас начинается новая волна штамма коронавируса "омикрон".