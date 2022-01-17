В Адыгее крещенские купания запретили из-за коронавируса

17 янв. 12:42

В Адыгее решили отменить крещенские купания из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID-19.

"Подобный запрет действует уже второй год. Решено было отказаться от купаний, чтобы не скапливалось много людей. То есть на территории храмов купели оборудованы не будут", - сообщили в пресс-службе Майкопской и Адыгейской епархии.

Верующие смогут освятить воду в любом храме после вечернего богослужения 18 января или после утренней и вечерней службы 19 января. В крещенскую ночь литургии в Адыгее проводиться не будут.

Ранее в РПЦ рекомендовали отказаться от купаний на Крещение из-за пандемии.