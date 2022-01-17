Кличко еще раз заразился COVID-19

17 янв. 12:34

Мэр Киева Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он написал сегодня в своем Telegram-канале.

"Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни", - поведал градоначальник.

Он подчеркнул, что в настоящее время находится на самоизоляции. "Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - сказал Кличко.

Помимо этого, он обратился к гражданам с призывом беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - заключил мэр украинской столицы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 328 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. На Украине COVID-19 диагностировали у 3 941 654 человек, умерли - 104 843.