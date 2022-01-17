В Грузии поменяли сроки изоляции и карантина по коронавирусу

17 янв. 12:25

В Грузии с 17 января меняется срок карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом.

Теперь при бессимптомном или легком течении болезни срок самоизоляции составит 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток. После изоляции в течение пяти дней обязательно ношение маски.

При средней и тяжелой форме заболевания срок самоизоляции составит минимум 10 дней. Изоляция завершится, в случае динамики резкого улучшения за последние 24 часа. Масочный режим также обязателен в течение пяти дней после выздоровления.

Сроки карантина для тех, кто контактировал с инфицированным также изменятся. Карантин отменяется для тех, кто прошел вакцинацию (в том числе бустер-дозой) в течение срока от 14 до 90 дней. Также карантина не будет для тех, кто за 60 дней сам перенес коронавирус. Эти лица обязаны 10 дней соблюдать масочный режим.

Непривитые граждане после контакта с инфицированными будут находиться в карантине 8 дней, а затем носить маску в течение 9-12 дней.