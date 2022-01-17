Новый год в КБР отметили 70 тыс туристов

17 янв. 12:21

Кабардино-Балкарию (КБР) посетили 70 тыс туристов за новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма, отметив, что этот показатель выше прошлогоднего.

"За девять дней отдыха в текущем году в Кабардино-Балкарии отдохнуло туристов больше, чем за 10 каникулярных дней 2021 года. Общий турпоток составил 69,9 тыс. человек, тенденция к росту сохраняется", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в качестве места отдыха Приэльбрусье выбрали более 55 тыс человек, самую высокую гору Европы посетили 32 тыс.

Также пользовались спросом экскурсионные программы в Чегемское и Черекское ущелья, внедорожные экспедиции. "Активно востребованы и новые туристические локации: "Экопарк Долина Нарзанов", "Верхние Голубые озера", "База отдыха Баксан", - говорится в сообщении регионального Минтуризма.