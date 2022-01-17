Ссора двух знакомых на Ставрополье обернулась смертью женщины

17 янв. 12:07

В Ставропольском крае мужчина избил знакомую до смерти металлической тростью. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Убийство произошло в ночь с 9 на 10 января.

Следствие полагает, между жителем Левокумского округа и его знакомой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину металлической тростью по голове и телу. В результате полученных травм 56-летняя местная жительница скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются причины смерти женщины.

По факту убийства ведется расследование. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, передает "Победа26".