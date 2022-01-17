Велосипедные воры задержаны на Кубани

17 янв. 11:53

Двух серийных угонщиков велосипедов задержали в Новороссийске, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, трое местных жителей рассказали полицейским о краже. Свои средства передвижения они оставили в подъездах домов, где проживают. Сумма ущерба составила порядка 75 тыс человек.

Отмечается, что в воровстве подозревают двух местных жителей 27 и 28 лет, которые в течение нескольких дней воровали велосипеды в подъездах. Полиция вернула часть имущества владельцам.

Стоит добавить, что мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.