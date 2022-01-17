Эбрахим Раиси едет к Владимиру Путину

17 янв. 13:00

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе январской поездки в Россию намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным различные вопросы, в частности, сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах. Об этом заявил сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.4

Он подчеркнул, что визит Раиси осуществляется по приглашению его российского коллеги. "Поездка имеет важное значение… Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы: на повестке дня стоят различные темы, в том числе и сотрудничество в политической, культурной и технологической сферах…", - цитирует Хатибзаде РИА Новости.

При этом он выразил надежду на то, что визит Раиси возымеет свои достижения.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори сообщил, что Раиси отправится в Москву в январе.