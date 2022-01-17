В Ростове-на-Дону "заминировали" 85 школ

17 янв. 11:36

ЗАГ: В Ростове-на-Дону "заминировали" 85 школах

Полиция организовала проверку в 85 школах Ростова-на-Дону после анонимных сообщений о минировании, сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 17 января, с 06:25 по московскому времени в 85 общеобразовательных учреждений города по электронной почте начали поступать сообщения об их минировании. Проведена эвакуация персонала и учащихся образовательных учреждений. Учащиеся отправлены домой", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также объявили, информация а минировании не подтвердилась в трех школах, по остальным учреждениям проверка продолжается.

"После проведения обследования учебные занятия будут продолжены в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 14 школах Ростова-на-Дону организована проверка после анонимных сообщений о минировании.