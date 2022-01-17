Армения сообщила о готовности открыть границу с Турцией без предусловий

17 янв. 11:47

Вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян заявил о том, что Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу. Он подчеркнул, что это исходит из интересов Армении и ее народа.

"Наша позиция не изменилась. Армения готова открыть границы и начать с Турцией урегулирование отношений без предусловий. Это исходит из интересов Армении и армянского народа", - заявил Аршакян на заседании парламента, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 14 января, в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко прошла первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений, в ходе которой стороны договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе для выявления точек соприкосновения.