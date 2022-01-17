Заболеваемость в России снова поднялась выше 30 тыс случаев в сутки

17 янв. 11:43

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 30,7 тыс случаев заболевания - максимум с 10 декабря.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 30 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 018 (16,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 529 (максимум с 31 октября), в Санкт-Петербурге - 4 132 (максимум за пандемию), в Московской области - 3 388. В Краснодарском крае новых случаев 718, в Ставропольском крае - 509, в Крыму - 148, в Дагестане - 145, в Чечне - 91, в Кабардино-Балкарии - 81, в Адыгее - 75, в Северной Осетии - 72, в Карачаево-Черкесии - 65, в Ингушетии - 63.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 10 834 260 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 756 человек, за весь период - 9 878 371 человек.

Умерли за сутки 670 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 321 990 человек.