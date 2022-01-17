Вильфанд: метеорологи не верят в "крещенские морозы"

17 янв. 11:21

Ждать морозов на Крещение в этом году не приходится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Близится период крещенских морозов. А существуют ли они вообще? По оценкам метеорологов, которые базируются на данных инструментальных наблюдений, ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов", - заявил он.

Отрицательных аномалий на Крещение не будет, "80% территории страны будет занимать класс температуры выше нормы, причем существенно", отметил он.

"Статистики, которая говорила бы о существовании крещенских морозов, нет не только в период глобального потепления. Если анализировать данные за первую половину XX века, когда оно практически не сказывалось, метеорологи даже не вывели его. О нем начали говорить в конце 60-х - начале 70-х годов. За этот отрезок времени не удается выявить крещенских морозов ни в одной точке страны", - рассказал специалист.

Православный праздник Крещение в этом году придется на среду.