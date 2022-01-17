Строительный рынок загорелся в Ташкенте

17 янв. 11:15

Пожар вспыхнул на складе строительного рынка "Джами" в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

О возгорании стало известно в 10:49 по местному времени. Шесть спасательных бригад прибыли к месту происшествия в 10:54, а в 11:24 пожар был локализован. Еще через полчаса огонь удалось потушить полностью.

Отмечается, что пожар повредил крышу, потолок и внутреннюю отделку помещения на площади около 350 кв м.

Стоит добавить, что погибших и пострадавших не обнаружено. В настоящее время полиция устанавливает реальные причины произошедшего и сумму ущерба.