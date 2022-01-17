"Омикрон" впервые выявили в Северной Осетии

17 янв. 11:09

Омикрон-штамм коронавируса добрался до Северной Осетии.

"На территории республики выявлено два случая заражения "омикрон", но пока на территории республики доминирует "дельта", - рассказал в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора региона Алан Тибилов.

Он отметил, что на прошлой неделе эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии, связанная с распространением коронавируса, была стабильна.

Ранее сообщалось о том, что случаи заражения "омикроном" зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Красноярске, Вологодской, Астраханской, Свердловской, Псковской, Челябинской, Нижегородской, Омской, Иркутской областях, в Тыве, Бурятии и Хакасии, в Пермской крае, Якутии, Башкирии.