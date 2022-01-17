Кисловодску отрезали высоту

17 янв. 11:09

Администрация Кисловодска и проектно-исследовательский центр разработали документ, в соответствии с которым будет введен запрет на возведение многоэтажных домов.

Решение об этом основано на правилах землепользования и застройки и подразумевает ограничения по количеству этажей в здании.

"Это нужно, чтобы не загораживать исторические постройки и сохранить облик Кисловодска. В документе также прописаны принципы зонирования новых локаций для развития туризма", - уточнили в пресс-службе администрации.

По словам главы города Евгения Моисеева, подобный документ необходим Кисловодску для будущего развития и движения вперед. "Эти правила особенно важны для курортного города, для сохранения и развития того потенциала, который нам достался от предыдущих поколений", - сказал он.