Синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане на этой неделе

17 янв. 10:56

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю, ожидается неустойчивая погода и осадки.

"Сегодня и завтра по территории Узбекистана сохранится неустойчивая погода, это связано с продолжением выноса теплых и очень влажных воздушных масс с районов Ирана. Местами по республике пройдут дожди, местами – возможны сильные, по северу пройдет дождь с переходом в снег", – сообщили синоптики.

В дневные часы температура воздуха составит около 10 градусов тепла, ночью в пределах плюс 3-8, на севере - минус 3-8.

Дожди почти прекратятся в утру 19 января. Холодный фронт может принести осадки в виде снега в некоторых районах. Так, снег прогнозируется в Каракалпакстане и Хорезмской области. Температура воздуха понизится на несколько градусов.

В четверг в республике будет сухо и малооблачно, температура воздуха ночью минус 3 - плюс 2, днем - 7-10 градусов тепла.

Вторжение слабовлажной и относительно холодной воздушной массы с Каспийского моря в пятницу снова изменит погоду. Местами возможен небольшой дождь, по северу - снег. Температура ночью составит 0-5 градусов тепла, местами днем в пятницу воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Местами возможен туман.

В конце рабочей недели, 18-19 января, местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В горных районах республики лавиноопасно, дождь и снег, временами сильные.