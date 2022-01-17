Еще один самолет с десантниками РФ покинул Казахстан

17 янв. 10:55

Российские миротворцы из состава сил ОДКБ вылетели из Алматы в Ульяновскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав подразделений ВДВ вместе с техникой приземлится на аэродроме "Восточный", после чего совершит марш в пункт постоянной дислокации.