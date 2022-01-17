В Северной Осетии появился "омикрон"

17 янв. 10:51

Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" были зафиксированы в Северной Осетии, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Алан Тибилов на заседании оперштаба.

Далее он отметил, что в настоящее время в республике доминирует вариант "дельта". "В ожидании новой волны заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона, на мой взгляд, ничего нового не добавить", - сказал он, пояснив, что все прописано в указах главы республики Сергея Меняйло и постановлениях главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее Меняйло поручил республиканскому Минздраву и Роспотребнадзору подготовить предложения на случай роста заболеваемости коронавирусом.