В Грузии число заболевших коронавирусом приблизилось к миллиону

17 янв. 10:36

За минувшие сутки в Грузии выявили 3 656 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 999 343 человек.

За сутки вылечились 3 066 человек, с начала пандемии – 931 507. Умерли за сутки 32 пациента, за все время - 14 481.

За 24 часа в Грузии провели 29 711 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных за сутки составила 12,31%.

В карантине находятся 54 человека, в стационарах наблюдаются 4 500, в ковид-гостиницах остаются 2 092.