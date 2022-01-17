Бесправный и нетрезвый водитель попался в Аргуне

17 янв. 10:29

Правоохранители Аргуна задержали водителя, находившегося за рулем без прав и в нетрезвом состоянии, информирует пресс-служба местного ОМВД России.

"В ходе проверки документов выявлено, что водитель машины управляет транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого последний отказался", - говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что задержанный ранее уже был осужден Морозовским районным судом Ростовской области по ст. 264.1ч.1 УК РФ с назначением наказания в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 2 года.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельство случившегося.