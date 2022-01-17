Батуми восстанавливается после шторма

17 янв. 10:28

В Батуми начали приводить в порядок береговую линию, которая накануне была повреждена в результате сильного шторма. Об этом говорится на странице главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в Facebook.

Сообщается, что коммунальщики чистят пешеходные тропинки и сточные каналы, выходящие в море.

"Штормом выбросило песок и щебень на пешеходные тропинки, также повреждены раздевалки, душевые, скамейки и несколько кафе-баров", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся после завершения очистительных работ.