Порошенко прилетел в Киев

17 янв. 10:24

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы самолетом авиакомпании Wizz Air.

В аэропорту "Киев" экс-президента встречают несколько тысяч его сторонников.

Ранее Порошенко заявил, что в понедельник намерен вернуться на Украину и посетить печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Заседание назначено на 12.00 мск понедельника.

Порошенко не боится ареста и уже планирует свое время после суда. "Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себе посадить. <…> Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину", - заявил он.