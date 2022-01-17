Ученые из IHME: пиковая заболеваемость коронавирусом в России случится к 22 января

17 янв. 10:15

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете рассчитали, когда в России случится пик заболеваемости коронавирусом, по их оценкам, это произойдет к 22 января.

Ученые отмечают, что по официальной статистике пик станет очевиден 5 февраля, тогда в стране после тестирования выявят более 85 тыс заболевших. Максимальная нагрузка на систему здравоохранения ляжет 10-го февраля - число ковидных коек может составить свыше 133 тыс.

При этом смертность от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма продолжит снижаться, небольшой подъем ученые прогнозируют к середине февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что при негативном сценарии заболеваемость в России в ближайшее время может превысить 100 тыс случаев в сутки.