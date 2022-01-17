Родственника Назарбаева уволили со службы

17 янв. 9:56

Первый заместитель руководителя Комитета нацбезопасности Казазхстана Самат Абиш снят с занимаемой должности, сообщает пресс-служба президента страны.

"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что Абиш приходится племянником бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. С марта 2013 по декабрь 2015 года являлся заместителем председателя КНБ. Должность первого зампреда комитета занимал с 2015 года.

На прошлой неделе в ведомстве заявили, что Абиш с 13 января ушел в ежегодный отпуск.

Напомним, 8 января КНБ сообщил о задержании бывшего главы комитета Карима Масимова. Помимо него по делу проходят экс-заместители председателя ведомства - начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Все они обвиняются в насильственном захвате власти и превышении полномочий.