Юные гонщики из Ташкента стали жертвами ДТП

17 янв. 9:37

Страшная автоавария в Ташкенте унесла жизни двух подростков, сообщает пресс-служба городского ГУВД.

По данным ведомства, 16-летний водитель машины "Спарк" во время разгона потерял управление и врезался в железную ограду на обочине.

В результате трагедии водитель и 13-летний пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или использования транспортных средств" УК РУ.

Стоит добавить, что у водителя не было ни водительских прав, ни доверенности.