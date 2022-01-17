Инфекционист: "омикрон" крайне опасен для маленьких детей

17 янв. 9:36

Новый штамм коронавируса "омикрон" может вызывать у маленьких детей бронхит с тяжелыми осложнениями, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

Врач рассказал, что омикрон-штамм очень легко размножается в бронхах, он становится причиной бронхита, а не пневмонии, как дельта-штамм. "Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит - это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям", - пояснил Поздняков.

По словам врача, чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. В связи с этим у детей просвет бронхов из-за вируса перекрывается гораздо быстрее, выделяется много слизи, бронхит быстро распространяется.

Часто бронхит приводит к бронхиолиту - это воспаление мелких отделов бронхиального дерева. "Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - указал инфекционист.