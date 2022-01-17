Германия готова выстроить стабильные отношения с Россией

17 янв. 9:26

Берлин хочет стабильных отношений с Москвой, у сторон длинный список тем для обсуждения. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный", - приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии, борьбу с климатом. Встреча пройдет 18 января в Москве.