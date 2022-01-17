В Минздраве указали на эффективность "Спутника V" в связи с расширением списка стран, признавших вакцину

17 янв. 9:24

Расширение списка стран, признавших вакцину "Спутник V", свидетельствует о признании за рубежом ее эффективности, уверен помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало вакцинацию "Спутником V", а МВД Австралии разрешило въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - заявил представитель Минздрава РФ.