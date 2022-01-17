Диетолог: не хочешь спать – съешь тиранин

17 янв. 8:58

Жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, а также авокадо, сыр с плесенью, съеденные на ночь, эти продукты могут стать причиной бессонницы. Об этом предупредила Диетолог Елена Кален.

По ее словам, в перечисленных продуктах в больших количествах содержится тиранин. "Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", - написала она в Instagram.

Далее диетолог отметила, что перед сном также лучше не употреблять сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.