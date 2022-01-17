Москвичей ждет "ненормальное" тепло с метелью

17 янв. 8:29

В Москве в понедельник и вторник будет аномально теплая для января температура, сказал Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что одновременно с теплом в столичном регионе прогнозируется ветер, снег и метель с гололедицей.

"Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Далее он отметил повышение давления до 740 мм ртутного столба. Однако уже в понедельник оно понизится до 725 мм ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон.