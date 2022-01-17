Кавазашвили пригласил на могилу к сборной РФ

17 янв. 7:52

Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной Советского союза Анзор Кавазашвили высказался против изменения лимита по новой системе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, новый лимит изменит российский футбол кардинальным образом. "В сборной настанут самые тяжелые дни в истории – неоткуда будет брать футболистов. Мы потеряем национальную команду, останется только ходить к ней на могилу и оплакивать всей страной", - сказал он, отметив, что "сейчас уже невозможно контролировать процесс разрешения или запрета легионеров".

Далее Кавазашвили обратил внимание на то, что увеличением числа легионеров "мы убиваем сборную. Карпин и так мучается – не знает, откуда брать игроков", передает Sport24.

Ранее появились данные о том, что в следующем сезоне может быть изменен формат лимита на легионеров: или клуб сможет заявить не более 12 иностранцев на сезон, а на поле смогут одновременно появиться 8 легионеров, или клуб сможет обеспечить себе 13 легионеров в заявке без ограничения их количества на поле и будет платить налог за каждую минуту, проведенную легионером на поле.