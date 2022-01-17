Вильфанд предупредил Северный Кавказ о лавинах

17 янв. 7:46

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенном риске схода лавин в горах Северного Кавказа в ближайшие дни.

По его словам, специалисты призывают любителей горнолыжного спорта прислушиваться к прогнозам лавинной опасности на склонах.

"Любители горных лыж отправляются в горы Северного Кавказа в середине января, где действительно уже есть снег. Но необходимо учитывать факт, что в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, поэтому возрастает вероятность схода лавин", - приводят его слова РИА Новости.

Вильфанд отметил также, что предупредительный спуск лавин осуществляется на курортах и в окрестностях во избежание ЧП.