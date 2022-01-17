Жительница Ставрополья попыталась украсть продукты с помощью детской коляски

17 янв. 7:25

Попытку кражи предотвратили в одном из сетевых магазинов в Железноводске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился представитель крупной торговой сети, который рассказал, что неизвестная женщина пыталась похитить продукты и корм для животных.

На месте преступления полицейские выяснили, что 40-летняя жительница поселка Иноземцево брала с полок продукты и помещала их в детскую коляску.

"Подойдя к кассе, она расплатилась за определенный товар, а с похищенной продукцией попыталась покинуть помещение магазина. Однако на выходе гражданку остановил охранник", - отметили в управлении.

Женщину доставили в отдел, где она дала признательные показания.

Камеры в торговом зале запечатлели, как она укладывала еду прямо внутрь коляски.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на совершение кражи).