Обзор СМИ Кавказа 10 - 16 января

Дагестан стал одним из ведущих производителей плодов в РФ, занимая четвертое место в стране по объему производства плодов и ягод, пишет газета "Дагестанская правда". В условиях горной местности требуется меньше химических обработок, в результате чего плодовая продукция получается более качественной и отвечающей самым строгим потребительским нормам.

Как отметил на Форуме садоводов первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, за 2010–2021 годы общая площадь новых посадок садов в Дагестане составила 15,5 тыс. га, из них около 4 тыс. га – сады интенсивного типа. Интенсивное садоводство в Дагестане начало развиваться с 2011 года, сегодня активное развитие получает направление по закладке суперинтенсивных садов с размещением более 2,5 тыс. саженцев на 1 га. Вопрос, который нуждается в дополнительной проработке, – это питомниководство. Необходимо, чтобы садоводы закладывали свои многолетние насаждения с использованием районированного, адаптированного к местным условиям посадочного материала. Минсельхозпрод РД предпринимает меры по развитию агрологистики, строительству фруктохранилищ. Существующие в Дагестане мощности хранения позволяют закладывать до 30 тыс. тонн производимой продукции.

Шарипов подчеркнул важность взаимодействия министерства с союзом "Садоводы Дагестана". Наличие у садоводов эффективно функционирующей ассоциации, объединяющей производителей отрасли, представителей других смежных сфер, создает возможность консолидировать усилия, более активно отстаивать интересы садоводства, выявлять проблемы и обеспечивать их совместное эффективное решение. Республике нужны такие же дееспособные отраслевые союзы и по другим направлениям АПК, так как дагестанское сельское хозяйство во многом представлено малыми хозяйствами.

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Газета "Северная Осетия" информирует, что в республике, по инициативе главы РСО-А Сергея Меняйло реализуется новая жилищная программа. Основные ее особенности: цена квадратного метра ниже рыночной, отделка "под ключ", в приоритете – сотрудники бюджетных организаций, субсидии отдельным категориям граждан. Принятие программы вызвано тем, что за последние 1,5 года цена квадратного метра жилья в регионе резко подорожала. Факторов, влияющих на это, много - превышение спроса над предложением, рост цен на стройматериалы, кадровый дефицит, доступность кредитных продуктов, эскроу-счета, введение которых призвано ликвидировать такое явление, как обманутые дольщики, но тем не менее может повлиять на ценообразование.

Не так давно на карте Владикавказа появился "городок на Магкаева", где, благодаря федеральной программе "Жилье для российской семьи", собственную жилплощадь смогли приобрести "бюджетники", имеющие скромные доходы. Новая программа сразу нашла отклик у жителей республики. Участвовать в программе могут госслужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные и малоимущие семьи, получатели маткапитала, люди с ОВЗ и проживающие в аварийных домах, говорится на сайте телекомпании "Ирыстон ТВ". Более 200 квартир, которые будут построены в рамках первого этапа, уже нашли хозяев. Новоселы въедут в свои дома к концу текущего года. Далее строительство следующей очереди – всего будет сдано 84 тыс. кв. метров, а это 1–2–3-комнатные квартиры площадью от 38 до 80 кв. метров. Жилье возводится с соблюдением сейсмологических требований. На сегодня стоимость квадратного метра для участников программы 40 тыс. рублей. В августе прошлого года, когда программа стартовала, по данным независимых оценщиков, рыночная цена колебалась от 53 до 55 тыс. рублей. за 1 кв. метр. Стоимость однокомнатной квартиры с отделкой по программе – чуть больше 1,5 млн рублей, на рынке – на полмиллиона больше. Работа по системе эскроу-счетов надежно защитит покупателей от возможных рисков.

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В Южной Осетии с начала года внедрена цифровая система контроля оборота лекарств. Уникальная компьютерная программа обеспечит эффективный мониторинг закупок, хранения и распределения медикаментов. Новшество также исключит возможности различных злоупотреблений с медикаментозными препаратами закупаемых Минздравсоцразвития РЮО для государственных лечебных учреждений, сообщает газета "Южная Осетия".

"Эта программа позволит обеспечить эффективный контроль оборота лекарственных средств на всех этапах, начиная от закупок и доставок в республику, учета их объемов на складах и сроков годности, распределения среди государственных лечебных учреждений и кончая их выдачи конкретным пациентам", — сказал глава ведомства Сослан Наниев на пресс-конференции. Все закупаемые медпрепараты будут заноситься в электронную базу данных. После их доставки в Цхинвал, программа будет предоставлять информацию в каких объемах закуплены те или иные лекарства, в каких объемах они учтены цифровой системой на складах. Кроме того, каждое лекарство будет строго выписываться на конкретного врача, который будет нести персональную ответственность за объемы полученных медикаментов для конкретных пациентов, которых он лечит. Препараты будут списываться только после их использования больными.

Все больницы и поликлиники также получат доступ в онлайн режиме к информации о наличии тех или иных лекарств в своих лечебных учреждениях и на складах Минздравсоцразвития. "Благодаря системе контроля, полностью исключаются различные возможности злоупотреблений с оборотом лекарственных средств, закупаемых ведомством для государственных лечебных учреждений", — отметил министр.

Программа также позволяет контролировать, чтобы препараты с более короткими сроками хранения выдавались со складов в первую очередь. Она позволит вести эффективный учет запасов тех или иных лекарств в конкретных больницах, их отделениях, и, в случае необходимости, своевременно переместить эти лекарства в другое медучреждение с повышенной потребностью в этом лекарстве, чтобы продуктивно использовать их до окончания сроков годности.

Программу удалось внедрить, благодаря безвозмездной помощи мецената из Москвы и опытного специалиста Дмитрия Коновалова, который взял на себя все расходы, связанные с ее разработкой и внедрением. Стоимость программы не указывается. По словам мецената, со временем также планируется внедрить электронные системы учета пациентов, электронные истории их болезней и другое.

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В Чечне с каждым годом растет количество религиозных объектов и учреждений. По данным местной газеты "Вести республики", на сегодняшний день здесь функционируют 1312 мечетей, семь школ хафизов, 201 медресе, два исламских вуза. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 57 мечетей и 13 медресе. В строительстве мечетей финансовую помощь оказывает Региональный общественный фонд им. А-Х. Кадырова. В столице республики находится одна из самых больших мечетей Европы и мира - центральная мечеть "Сердце Чечни". Она располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка (14 га) и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман ЧР.

Сейчас Висаитовском районе Грозного начинают строительство новой мечети на 2000 молящихся. Сейчас на объекте идут работы по подготовке основания будущей святыни. Мечеть представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами. Высота минаретов — 28,5 метров, диаметр купола — 10,7 метров. Мечеть будет выполнена в классическом стиле чеченской архитектуры. На территории предусмотрены специальные помещения для омовения. Планируемая дата завершения строительства объекта начало 2023 года.

На днях в Грозном на площади перед мечетью "Сердце Чечни" установили скульптурную копию священного дерева, находящегося в Иордании, под которым отдыхал Пророк Мухаммад во время первого торгового путешествия в Сирию. В церемонии открытия принял участие глава ЧР Рамзан Кадыров, о чем он поделился на своей странице в "Вконтакте". "Это дерево растёт в провинции Аль-Азрак вблизи столицы Иордании. Уникальное растение насчитывает свыше 15 веков". Глава региона отметил, что ежегодно огромное число мусульман посещает это место в Иордании. "Теперь гостям и жителям Грозного выпала уникальная возможность увидеть точную копию священного растения. Образец изготовлен с использованием современных технологий. В дальнейшем мы планируем высадить на чеченской земле отросток священного дерева. Сейчас селекционеры работают над этим. Иорданские власти оказывают содействие. Думаю, в ближайшем будущем мы воплотим в жизнь эту идею", – добавил Кадыров.

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"Спутник-Абхазия" сообщает, что Отапская пещера, или, как еще ее называют, пещера Абраскила, расположенная в Очамчирском районе республики, впервые открылась для посетителей в зимнее время. Пещера в непогоду частично подтапливается, и уровень воды в ней поднимается до 70-80 см. Поэтому объект, из-за слабой готовности к работе в зимний период, никогда раньше не функционировал в январе. В летний курортный период количество гостей достигает 3-4 тыс. человек.

Как пояснил директор объекта Астамур Адлейба, исходя из того, сколько в эти новогодние праздники было желающих побывать в пещере, встал вопрос о целесообразности открытия ее для туристов. Срочно было закуплены болотные сапоги, которые раздавали посетителям перед экскурсией. В итоге пещеру за этот отрезок времени пещеру посетило порядка 200 человек, что стало большой неожиданностью. "Такую посещаемость не то что зимой, мы летом не видели. С проблемами, но мы приняли 200 человек – взрослых и детей. Не ожидали такого", - поделился Адлейба. Он уверен, что объект нуждается в привлечении внимания, в том числе со стороны властей страны, в рекламе, а также необходимо тщательно подготовиться, чтобы можно было принимать туристов зимой.

Это малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. В пещере есть даже сталагмит высотой 10 метров. Считается, что именно к нему за непоклонение богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил. В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский - "Выносящая конский навоз". Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только 2,5 километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.