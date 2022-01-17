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Кардиолог рассказал, чем опасно повышенное давление

Кардиолог рассказал, чем опасно повышенное давление

Постоянное повышенное кровяное давление может быть смертельно опасным, предупредил заведующий кардиологическим отделением московского госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов, подчеркнув, что игнорировать гипертонию нельзя.

По его словам, постоянное давление 200/120 требует внимания, так как чем дольше человек игнорирует повышенное давление, тем больше вероятность повреждения внутренних органов и систем.

"Понятно, что чем выше цифры, тем осложнений больше. Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней – это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек", - приводит слова собеседника "Говорит Москва".

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