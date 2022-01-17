В горах Карачаево-Черкесии пройдут военные стрельбы

17 янв. 6:55

Более 1,5 тыс военнослужащих горного мотострелкового соединения 49-й армии проведут стрельбы на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии, информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши для проведения боевых стрельб в составе взводов. "К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - приводит сообщение ТАСС.

Военнослужащим предстоит выполнить ряд задний, в том числе стрельбы из самоходных гаубиц "Гвоздика", вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных и других видов вооружения. В завершение на полигоне пройдут двусторонние тактические учения с боевыми стрельбами.