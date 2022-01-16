Где Алиев видит место Азербайджана в меняющемся мире?

На этой неделе интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам во многом стало знаковым, поскольку вышло на фоне сразу двух международных кризисов - событий в Казахстане и очередной фазы обострения между Россией и коллективным Западом. На первый взгляд, ни первое, ни второе не касается непосредственно Азербайджана, однако в более широком контексте эти события затрагивают каждое без исключения государство на пространстве СНГ.

События в Казахстане наглядно продемонстрировали, что страна, по праву считающаяся самой благополучной и развитой в Центральной Азии, может в одночасье начать тонуть в пучине кровавого хаоса и анархии. В условиях паралича и дезорганизации в рядах собственных вооруженных сил президент Касым-Жомарт Токаев обратился к союзникам по ОДКБ. Лишь после этого в стране была достигнута стабилизация. Неизвестно, как долго бы еще продолжалась казахстанская трагедия, к каким геополитическим последствиям она бы привела, не будь фактора быстрого международного вмешательства.

Протекающие параллельно драматические переговоры между Россией и США стали свидетельством тому, что “международное право” окончательно уступило праву силы. Сегодня большие государства уже открыто делят сферы влияния в Европе, определяя, какой блок куда может расширяться, и где проходят “красные линии” на континенте для двух мировых гегемонов. Их "младшим" партнерам в этой ситуации остается лишь надеяться, что об их интересах “старшие братья” также не забудут, и во время большого торга их не ущемят.

Как же должен вести себя Азербайджан в этом водовороте геополитических событий, который грозит засосать небольшие государства вместе с их суверенитетом? По мнению президента Алиева, в нынешней ситуации главное правило - надеяться на себя и только на себя.

“В целом, если выйти за рамки контекста Азербайджана, то можно увидеть, что сегодня большие страны уже открыто заявляют, что международное право не имеет для них значения. Если раньше они пытались завуалировать это какими-то заявлениями, то сегодня и этого нет. То есть, это – я называю это политическим цинизмом – уже достигло крайней степени. Если страны, разработавшие эти правила, утвердившие их после Второй Мировой войны, ведут себя так, то что делать другим странам? Тогда и другие страны, как говорится, должны позаботиться о себе. Мы давно делаем это. Некоторые страны, которые поверили в международное право, повелись на это в ожидании, что кто-то придет и решит их проблемы, сейчас, считаю, сожалеют. Такой период был и у нас, я не скрываю”, - сказал Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Президент Азербайджана откровенно признал, что на протяжении долгих лет своего президентства, столкнувшись с безучастным отношением мира к проблеме оккупации Карабаха, утратил веру в силу международного права. При этом его страна продолжит прилагать усилия, чтобы это самое международное право укреплять. “Азербайджан, как ответственный член международного сообщества и председатель Движения неприсоединения, конечно, и дальше будет отстаивать верховенство международного права. Мы будем активно участвовать в работе мировых институтов – ООН и других созданных после Второй Мировой войны институтов, еще увереннее будем использовать сегодня эти возможности, потому что мы уже скинули со своих плеч такой тяжелый груз, как карабахская проблема”.

Но дальше Алиев открыто заявляет, что в этот оптимистический сценарий он и сам не особо верит: “Если мир продолжит развиваться традиционными путями, хотя я в это не верю, мы готовы. Если мир, международная архитектура полностью развалятся, мы готовы к этому. То есть, мы - как команда. Мы всегда должны быть готовы самим, опираясь на собственные силы, выполнить любую задачу в любом месте и высоко нести наш флаг.”

Судя по всему, Азербайджан желает сохранить свой внеблоковый статус. В Движении неприсоединения страна чувствует себя более чем комфортно. От классического для многих стран постсоветского пространства пути евроинтеграции Азербайджан давно отказался, став объектом нападок для всей западной прессы. В интервью Алиев подтвердил, что о принятом решении ничуть не сожалеет: “Мы не присоединились к ассоциативному соглашению. Сегодня жизнь показывает, что мы были правы. Мне не хочется сейчас говорить что-то о других присоединившихся странах. Если посмотреть реально, что дало это ассоциативное соглашение?! Конечно, это вызывает вопрос. Есть ли перспектива членства? Нет. То есть, в ближайшем и среднесрочном будущем нет. Есть ли какие-либо другие привилегии? Не знаю. Во всяком случае, еще раз хочу сказать, наша позиция всегда была реалистичной”.

Сегодня, чтобы укрепить свой внеблоковый статус, Алиев делает ставку на двух своих важнейших региональных партнеров: Россию и Турцию. Если с Анкарой Баку связывают крепкие союзнические отношения, прошедшие проверку в ходе 44-дневной войны, то с Москвой - общее видение по всем региональным вопросам, тесные экономические связи и доверительные отношения на уровне лидеров двух стран.

К слову, в своем новогоднем обращении Ильхам Алиев анонсировал новый уровень сотрудничества с Россией, которого страны хотят добиться в 2022 году. Если же брать более широкий регион, то формат региональной кооперации “3+3”, запущенный совместными усилиями Москвы, Баку и Анкары, в идеале превратит Южный Кавказ в транспортный хаб и островок экономического сотрудничества, плюсы от которого будут перевешивать минусы тяжелого, в том числе и военного прошлого.

“А что же Евросоюз?”, возможно, спросит читатель. ЕС, в первую очередь, рассматривается Азербайджаном в качестве рынка сбыта нефти и газа, и за рамки экономики и гуманитарных аспектов Баку выходить явно не горит желанием.

Конечно, торговля, логистика и экономика - это все замечательно. Но чтобы не получилось как в известном анекдоте про кортик и часы, как-то рассказанном Владимиром Путиным, не забывают в Азербайджане и про военный компонент. Как минимум, чтобы исключить повторения ошибок, допущенных Арменией. “Мы не должны почивать на лаврах, не должны зазнаваться, не должны повторять ошибок армянской стороны, которые мнили из себя великих воинов, но оказались великими спринтерами, установив новые рекорды в спринте. Конечно, этого не произойдет, но, тем не менее, сейчас мои действия, в том числе в рамках военного строительства, нацелены на то, чтобы не выходить за реалии. Мы сделали то, что было нужно, сделали достойно, честно, справедливо и должны думать о будущем, о том, чтобы Вооруженные силы Азербайджана могли оберегать наш народ и наше государство от всех возможных угроз,” - заявил Ильхам Алиев.