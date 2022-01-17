Социальные проездные в Новороссийске станут электронными

17 янв. 5:27

Уже в феврале наступившего 2022 года в Новороссийске введут электронные социальные проездные билеты, - написал в своем аккаунте в Instagram заместитель мэра города Александр Яменсков.

Электронные проездные карты будут действовать пять лет, а их пользователям нужно будет просто пополнять баланс. Действовать новый проездной будет по всей территории Кубани. Оплатить проезд в транспорте можно будет при входе с предъявлением соответствующих документов.

Напомним, все трамваи и троллейбусы Краснодара уже перешли на бесконтактную оплату, а часть городских трамваев, троллейбусов и автобусов перевели на обслуживание новыми платежными терминалами.