В Аксайском районе Дона отказались от Крещенских купаний

17 янв. 3:34

Власти Аксайского района Ростовской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приняли решение отказаться от организации Крещенских купаний.

"Крещенские купели оборудовать не будут", - рассказали в администрации района, пояснив, что в ходе проведения мероприятия сложно сохранить социальную дистанцию и другие антикоронавирусные меры, передает "АиФ-Ростов".

Врачи также рекомендуют в период пандемии избегать стресса для организма, связанного с резким переохлаждением, - добавили в администрации, напомнив, что купание в регионе не одобряет ряд священнослужителей.