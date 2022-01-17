В конкурсе президентских грантов выиграли кубанские казачьи войска

17 янв. 1:23

В федеральном конкурсе президентских грантов приняло участие более 10,4 тыс проектов из 85 регионов, а в число победителей вошли 12 инициатив от Кубанского казачьего войска, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, грант в 500 тыс рублей получил проект "Казачьи истории на кончиках пальцев", который реализует краевая библиотека для слепых им. А.П.Чехова. Он направлен на знакомство слабовидящих детей с информацией о героическом прошлом кубанского казачества, его культурой и бытом, а также с современной историей Кубани. Организаторы подготовят видеосюжеты с тифлокомментариями, рельефно-графические изображения и адаптированную тактильную атрибутику.

Грант на сумму почти 500 тыс рублей получило Майкопское районное казачье общество - на эти средства в Майкопе создадут центр казачьей культуры.

Семь победителей из разных районов края реализуют проекты по развитию спорта и военно-патриотическому воспитанию – это проведение конных пробегов, открытие военно-патриотического клуба в станице Ловлинской, конно-спортивного клуба при Брюховецком станичном казачьем обществе, музея в селе Вольном, школы социального проектирования в Гулькевичском районе.

Также средства направят на реставрацию спортивно-патриотического клуба в селе Великовечном, установку спортивной площадки в селе Коноково, улучшение материально-технической базы ежегодных военно-полевых сборов, развитие рукопашных видов спорта в поселке Ахтырском.

Всего Кубанское казачье войско получит более 8 млн рублей, все проекты начнут реализовывать с февраля.