В Косово запретили сербам голосовать по конституционным изменениям на своей территории

Вчера в Сербии прошел референдум по изменениям в конституции , которые изменят порядок избрания судей и прокуроров. Этот шаг направлен на обеспечение независимости судебной системы, что является условием членства в Европейском союзе. Однако сербы, проживающие в самопровозглашенной республике Косово, не смогли принять участие в плебисците.

Как сообщает Reuters, cторонники независимости Косово - США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и миссия ЕС - призвали премьер-министра Альбина Курти разрешить сербам в Косово голосовать на референдуме. "Мы призываем правительство Косово позволить сербам в Косово реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах в соответствии с этой установившейся практикой", - говорится в совместном заявлении Германии, Франции, Италии, Великобритании, США и ЕС.

Однако на внеочередном заседании в субботу 76 из 120 депутатов проголосовали за декларацию, запрещающую Сербии открывать избирательные участки в Косово. Курти заявил парламенту, что создание избирательных участков в районах Косово с преобладающим сербским населением будет противоречить конституции, этнические сербы могут голосовать по почте или в канцелярии по связи в Приштине. "Косово - независимое и суверенное государство, и к нему следует относиться соответственно", - сказал Курти.

Сербия отказывается признать провозглашение независимости Косово в 2008 году, но намерена нормализовать отношения со своей отколовшейся провинцией до вступления в ЕС.

Глава сербского управления по сотрудничеству с Косово заявил, что запрет на голосование направлен на "аннулирование политических и гражданских прав сербов в Косово". "Курти и его экстремистам не следует думать, что в будущем им удастся запретить сербам в Косово голосовать, особенно на выборах 3 апреля", - говорится в заявлении Петара Петковича. 3 апреля в Сербии пройдут президентские и парламентские выборы.

Вчера рано утром, во время пересечения границы в Мердаре, косовской полицией были конфискованы два грузовика сербской избирательной комиссии, которые перевозили бюллетени для голосования. Грузовики направлялись в районы с сербским большинством.