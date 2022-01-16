Салливан: у США будет что объявить в области дипломатии по кризису вокруг Украины

16 янв. 21:55

Вашингтон в начале новой недели может сообщить о новых дипломатических усилиях по урегулированию украинского кризиса, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В начале следующей недели у нас будет что объявить в области дипломатии", - пояснил он в интервью телеканалу CBS.

Салливан выразил уверенность в силах США предпринимать необходимые действия при любом пути, который, по его словам, выберет Россия - дипломатии или эскалации. Он также заверил, что трансатлантическое сообщество едино в оценке сложившейся ситуации.